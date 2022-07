Gas russo: come l'Europa si sta preparando ad un possibile stop (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'ipotesi che ci possa essere un'interruzione definitiva dei flussi di gas russo verso l'Europa viene da tempo presa in considerazione. Considerata la dipendenza di diversi paesi membri, tra cui Italia e Germania, resta uno possibilità a cui guardare con grande attenzione e a cui, eventualmente, non ci si vuole far trovare impreparati. Gas russo, l'Europa lavora ad un «approccio coordinato» La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa del 6 luglio, ha parlato di «un piano d'emergenza in preparazione». Ha spiegato che l'intenzione è quella di strutturarlo in maniera tale da dare più gas a quelle situazioni che ne hanno bisogno. La stima fatta è che potrebbero essere pronto in un paio di settimane. Ha parlato di «un approccio coordinato per un'eventuale interruzione totale del ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'ipotesi che ci possa essere un'interruzione definitiva dei flussi di gasverso l'viene da tempo presa in considerazione. Considerata la dipendenza di diversi paesi membri, tra cui Italia e Germania, resta uno possibilità a cui guardare con grande attenzione e a cui, eventualmente, non ci si vuole far trovare impreparati. Gas, l'lavora ad un «approccio coordinato» La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa del 6 luglio, ha parlato di «un piano d'emergenza in preparazione». Ha spiegato che l'intenzione è quella di strutturarlo in maniera tale da dare più gas a quelle situazioni che ne hanno bisogno. La stima fatta è che potrebbero essere pronto in un paio di settimane. Ha parlato di «un approccio coordinato per un'eventuale interruzione totale del ...

