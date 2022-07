F1, Helmut Marko: “Perez è il compagno ideale per Verstappen” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Prende la parola Helmut Marko in un momento più che positivo per la Red Bull che guarda tutte le rivali dall’alto in questo Mondiale di F1. Leader è Max Verstappen, dietro di lui il compagno Sergio Perez. “Max può guidare velocemente qualsiasi macchina e avere un compagno di squadra come Pérez è perfetto – spiega il consulente della scuderia che individua nella sintonia tra i due piloti la chiave del successo -. Checo non cerca mai di combattere, ma mette tutto quello che ha. E’ in grado di vincere come ha fatto a Baku nel 2021, senza andare in contrasto con gli interessi della squadra. I due lavorano molto bene insieme“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Prende la parolain un momento più che positivo per la Red Bull che guarda tutte le rivali dall’alto in questo Mondiale di F1. Leader è Max, dietro di lui ilSergio. “Max può guidare velocemente qualsiasi macchina e avere undi squadra come Pérez è perfetto – spiega il consulente della scuderia che individua nella sintonia tra i due piloti la chiave del successo -. Checo non cerca mai di combattere, ma mette tutto quello che ha. E’ in grado di vincere come ha fatto a Baku nel 2021, senza andare in contrasto con gli interessi della squadra. I due lavorano molto bene insieme“. SportFace.

