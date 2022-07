Pubblicità

AlexBazzaro : Speranza: Il #Covid è ancora una sfida di questa settimane e dobbiamo prepararci per una nuova campagna vaccinale i… - AlexBazzaro : Va sempre ricordato che il Ministro che vuole inseguire gli italiani con la siringa in mano ogni tre mesi, ad inizi… - Adnkronos : #Quartadose vaccino #Covid: in tre mesi l'ha fatta meno di 1 su 3. - Ilmarchese15 : RT @patfreitter: Nemmeno si è presa il Covid, potendo così tornare 'a tempo' e ricevere lo stipendio prima di essere risospesa. Così reste… - BarbieRapetz1 : RT @Apndp: #Parlamentari esultano:'Siamo fuori dal tunnel!' Wow! #Covid sconfitto? Crisi #Ucraina finita? #Inflazione azzerata? Macchè H… -

L'Eco di Bergamo

Il Longcolpisce anche i bambini, non è un mistero: evidenze in tal senso erano emerse già neiscorsi, ma ora un nuovo lavoro di ricerca sulla popolazione under 14 è stato realizzato e pubblicato ...Dopo oltre due anni, il- 19 è ancora qui tra noi e continua a complicare la vita delle persone. A differenza degli ... adesso sembra che il pericolo possa coinvolgere anche ipiù caldi, ... Covid, in 4 mesi 53mila bergamaschi guariti. Un «serbatoio» per l'autunno Si conferma essere il Lazio la regione che in Italia registra il maggior numero di persone attualmente positive al Covid. Con 180.482 positivi prosegue il trend della regione che ormai da alcuni giorn ...l'incremento di 2 miliardi previsti dalla legge di bilancio per il 2022 "non appare adeguato per consentire la sostenibilità della programmazione sanitaria in campo oncologico". Non sono poi mancate c ...