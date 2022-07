Addio tagli midi | la ex cantante di Amici sceglie le extension e rinnova il suo hair look

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Durante la prima puntata a Bari del programma presentato da Elisabetta Gregoracci “Battiti Live” (in onda alle 21.15 su Italia 1), a dominare la scena con iltormentone Tropicana è Annalisa che insieme ai Boomdabash ha presentato la sua nuova hit. Lontana dalle scene da diverso tempo, la ex allieva diha sfoggiato uninedito: una chioma lunga xxl ottenuta con le. Capelli lunghi, i prodotti must have guarda le foto Leggi anche › Capelli lunghi: 5 mosse per averli sani ...