Pubblicità

ec_traindriver : @TheExtremista @Atomicrod @BusterBloodvess La crociata antinucleare dei Verdi è nota, quello che intendo dire è che… - senzasinistra : @Lellasilvi @_Gi_Ci_ @GiusyBelfiore sono ecologista da prima dei Verdi e ci tengo a sottolinearlo.Sono stata funzi… - cervovski : @DrPikkolo @Th_Dm4570 Sì. Perché 1) non è detto che SI + Verdi non superino la soglia di sbarramento 2) un voto ch… -

ilGiornale.it

I Cinquestelle, che sono passati daiai Liberali e, infine ai Socialisti europei, non hanno ...Sono stata nel M5S per 10 anni e la scelta di andarmene è maturata dopo quattro anni da"...La nomina afu, per, un vero e proprio fardello. Il 5 febbraio 1861, ad esempio, scrisse al neo - collega Giuseppe Piroli: "Voi siete deputato al Parlamento per fortuna vostra, e ... Verdi, parlamentare controvoglia fu un Maestro anche nella politica Lo hanno presentato proprio con le angurie in mano Angelo Bonelli, leader dei Verdi, e Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. È il partito del cocomero, rosso dentro e verde fuori. "L’ambient ...Un saggio di Michele Nitti ricostruisce l'impegno del compositore, prima alla Camera e poi al Senato. Dove avanzò proposte all'avanguardia ...