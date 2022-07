Uomini e donne, Armando Incarnato preso in giro per i suoi look: la reazione (Di martedì 5 luglio 2022) Uomini e donne è andato in vacanza, ma tornerà a settembre 2022 per tenere compagnia al pubblico che si trova davanti alla Tv nel corso del pomeriggio, pronti a conoscere gli aggiornamenti sulle novità sentimentali dei suoi protagonisti. Tra questi c’è certamente Armando Incarnato, uno dei “cavalieri” del “trono over” presente in studio ormai da anni ma che ancora non è riuscito a trovare il grande amore. Il pensiero del pubblico nei suoi confronti non è sempre stato tra i più positivi, anzi c’è chi sostiene che lui continui a prendere parte alla trasmissione soprattutto per farsi pubblicità e non certamente per conoscere una donna con cui costruire il futuro. Anzi, non sono mancate le critiche da parte dei telespettatori per il suo modo di fare “pettegolo“, che lo porta a parlare di ... Leggi su diredonna (Di martedì 5 luglio 2022)è andato in vacanza, ma tornerà a settembre 2022 per tenere compagnia al pubblico che si trova davanti alla Tv nel corso del pomeriggio, pronti a conoscere gli aggiornamenti sulle novità sentimentali deiprotagonisti. Tra questi c’è certamente, uno dei “cavalieri” del “trono over” presente in studio ormai da anni ma che ancora non è riuscito a trovare il grande amore. Il pensiero del pubblico neiconfronti non è sempre stato tra i più positivi, anzi c’è chi sostiene che lui continui a prendere parte alla trasmissione soprattutto per farsi pubblicità e non certamente per conoscere una donna con cui costruire il futuro. Anzi, non sono mancate le critiche da parte dei telespettatori per il suo modo di fare “pettegolo“, che lo porta a parlare di ...

