Ultime Notizie Roma del 05-07-2022 ore 11:10 (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione sembrava di Ora in ora il bilancio dei Dispersi e delle vittime del crollo sul ghiacciaio della Marmolada 7 morti Tre identificati otto feriti trasferiti ieri negli ospedali di Trento Bolzano belluno-feltre-treviso di cui due in gravi condizioni più di 10 le persone disperse il cui mancato rientro è stato denunciato dai familiari la tua vita stanno poi accertando la proprietà di 4 delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio tutte hanno targhe straniere una tedesca 2 c’è che è una ungherese ieri a Roma un vasto incendio si è sviluppato via della Pineta Sacchetti dove sono intervenuti dalle 14 tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione sembrava di Ora in ora il bilancio dei Dispersi e delle vittime del crollo sul ghiacciaio della Marmolada 7 morti Tre identificati otto feriti trasferiti ieri negli ospedali di Trento Bolzano belluno-feltre-treviso di cui due in gravi condizioni più di 10 le persone disperse il cui mancato rientro è stato denunciato dai familiari la tua vita stanno poi accertando la proprietà di 4 delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri che portano al ghiacciaio tutte hanno targhe straniere una tedesca 2 c’è che è una ungherese ieri aun vasto incendio si è sviluppato via della Pineta Sacchetti dove sono intervenuti dalle 14 tre squadre dei Vigili del Fuoco del comando di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - sole24ore : ?? «Non possiamo arrenderci, pena la nostra scomparsa, come Stato, come nazione, come persone». Così… - sole24ore : ?? È stata annunciata per la giornata di oggi la firma dei protocolli per l’adesione di #Finlandia e #Svezia all'All… - Bart1705 : RT @nunziarusso4: Ucraina ultime notizie. Nato, firmati i protocolli di adesione per Svezia e Finlandia - Il Sole 24 ORE @sole24ore https:/… - nunziarusso4 : Ucraina ultime notizie. Nato, firmati i protocolli di adesione per Svezia e Finlandia - Il Sole 24 ORE @sole24ore -