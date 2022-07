Udinese, Marino: «Sottil si mette in discussione, non come tanti fanno i secondi e poi…» (Di martedì 5 luglio 2022) Il dirigente dell’Udinese Marino ha parlato del neo allenatore Sottil, lanciando anche una frecciata a Cioffi Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, in una intervista ai canali ufficiali del club friulano ha parlato del neo allenatore Sottil lanciando anche una frecciata all’ex Cioffi. Sottil – «A Sottil già ci avevamo fatto un pensierino l’anno scorso: quest’anno abbiamo avuto la vicenda di Gabriele Cioffi e ci è venuto subito in mente Andrea, del quale conosciamo le qualità tecniche. E’ capace di mettersi in discussione, non come tanti che partono per fare il secondo o il terzo allenatore o guidano una squadra per grazia ricevuta». MERCATO – «Sono ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Il dirigente dell’ha parlato del neo allenatore, lanciando anche una frecciata a Cioffi Pierpaolo, responsabile dell’area tecnica dell’, in una intervista ai canali ufficiali del club friulano ha parlato del neo allenatorelanciando anche una frecciata all’ex Cioffi.– «Agià ci avevamo fatto un pensierino l’anno scorso: quest’anno abbiamo avuto la vicenda di Gabriele Cioffi e ci è venuto subito in mente Andrea, del quale conosciamo le qualità tecniche. E’ capace dirsi in, nonche partono per fare il secondo o il terzo allenatore o guidano una squadra per grazia ricevuta». MERCATO – «Sono ...

