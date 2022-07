Swascan crea una piattaforma e-learning per educare i dipendenti delle aziende alla cybersecurity

(Di martedì 5 luglio 2022) * articolo a cura di Pier Guido Iezzi – Co-Founder e CEO dell’innovativacompanyIl tema della formazione aziendale è oramai caposaldo culturale di ogni buona organizzazione. La necessità di aggiornarsi e di continuare a evolvere le proprie capacità è riconosciuta come uno dei fondamenti di un’impresa di successo che guarda ai propri lavoratori con un occhio di riguardo. Ma la formazione è un argomento dalle mille sfaccettature e oggi più che mai è declinata anche in awareness e comprensione dei rischi che circondano tutti noi che siamo – chi più chi meno – interfacciati in qualche modo con la rete. Nel mondo anglosassone, ogni ottobre si celebra laawareness month: il mese della “consapevolezza” sulla. Sintomo di come questo fenomeno stia diventando sempre più ...

La piattaforma di Swascan per educare i dipendenti alla cybersecurity