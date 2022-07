Storica coppia di Uomini e Donne si dice addio | “Le persone cambiano”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 5 luglio 2022), soprattutto nella versione, ha fatto nascere tante coppie di lunga durata. Ci sono stateche hanno effettivamente formato una famiglia dopo essersi scelte all’interno del programma di Maria De Filippi e tuttora continuano il loro percorso insieme. Volti amati e seguiti da tantissimi affezionati del format, che ancora ricordano quando sedevano sul trono. Ma non per tutti funziona così. Leggi anche: Dove vedere la replica dinata adsi rompe: “Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine” Oggi è arrivata una doccia fredda per gli affezionati del programma. Infatti unadel dating show di Canale 5 è ...