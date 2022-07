“Siete degli omuncoli”. Zona Bianca, Mauro Corona è una furia: sbotta e lascia lo studio in diretta (Di martedì 5 luglio 2022) Nervi tesissimi a Zona Bianca dove Mauro Corona lascia lo studio su tutte le furie. Si parla della Marmolada e naturalmente in collegamento c’era l’alpinista Mauro Corona che ha avuto un acceso diverbio con la giornalista in studio, Sabrina Scampini. Lo scrittore alpinista, esperto del settore naturalmente, è stato collegato da casa per rispondere alle domande della tragedia sul ghiacciaio. Poco dopo però ha cominciato ad alzare la voce contro tutti perdendo la pazienza in diretta tv sulle reti Mediaset. Mauro Corona lascia lo studio e dice: “Andate in malora, gentucola, non conoscete la montagna, andate a quel paese, me ne vado”. A quel punto lo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 luglio 2022) Nervi tesissimi adovelosu tutte le furie. Si parla della Marmolada e naturalmente in collegamento c’era l’alpinistache ha avuto un acceso diverbio con la giornalista in, Sabrina Scampini. Lo scrittore alpinista, esperto del settore naturalmente, è stato collegato da casa per rispondere alle domande della tragedia sul ghiacciaio. Poco dopo però ha cominciato ad alzare la voce contro tutti perdendo la pazienza intv sulle reti Mediaset.loe dice: “Andate in malora, gentucola, non conoscete la montagna, andate a quel paese, me ne vado”. A quel punto lo ...

