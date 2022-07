Si sposa in intensiva perché in punto di morte: poco dopo arriva il cuore per il trapianto (Di martedì 5 luglio 2022) Il regalo di nozze più bello che potesse ricevere gli è arrivato poche ore dopo aver sposato sua moglie nel reparto di terapia intensiva post-cardiochirurgica alle Molinette della Città della Salute di Torino: un uomo colto da infarto a giugno aveva bisogno di un trapianto di cuore visto l’aggravarsi della sua condizione clinica, così ha deciso di celebrare l’unione con la sua compagna temendo il peggio ma la sera stessa delle nozze è arrivata la notizia più attesa: era stato trovato l’organo per il trapianto, proveniente da un donatore di Napoli. Maurizio, 47enne del Cuneese, ha avuto un infarto massivo del ventricolo sinistro. Per sopravvivere è rimasto attaccato per quasi un mese a un sistema di assistenza circolatoria meccanica (ECMO). Alcuni ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il regalo di nozze più bello che potesse ricevere gli èto poche oreaverto sua moglie nel reparto di terapiapost-cardiochirurgica alle Molinette della Città della Salute di Torino: un uomo colto da infarto a giugno aveva bisogno di undivisto l’aggravarsi della sua condizione clinica, così ha deciso di celebrare l’unione con la sua compagna temendo il peggio ma la sera stessa delle nozze èta la notizia più attesa: era stato trovato l’organo per il, proveniente da un donatore di Napoli. Maurizio, 47enne del Cuneese, ha avuto un infarto massivo del ventricolo sinistro. Per sopravvivere è rimasto attaccato per quasi un mese a un sistema di assistenza circolatoria meccanica (ECMO). Alcuni ...

