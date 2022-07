Rally di Salsomaggiore Historic | via alle iscrizioni

(Di martedì 5 luglio 2022) Le due gare,die Classic, sono in programma il 6-7 Agosto. Al Sabato il prologo con lo Shake al mattino e nel pomeriggio la PS cittadina “Show” di km. 2,40. Una vera e propria Prova Spettacolo in linea con un giro ad anello brevissimo leggermente modificato per lo Shake. La Source

... a bordo di una Renault Clio RS di gruppo N in vista dell'atteso appuntamento con ildiTerme, impegnato a riprendere confidenza con quella trazione anteriore transalpina che non ...... escludendo il forfait, prima del via, aldel 2021. Nessuna velleità di alta ... Il vincitore della CoppaACI Sport 2021, in zona cinque tra le millesei del produzione, ripartirà ... Il Rally Salsomaggiore apre le iscrizioni Positivo anche il rientro in gara di Mauro Arati, a bordo di una Renault Clio RS di gruppo N in vista dell'atteso appuntamento con il Rally di Salsomaggiore Terme, impegnato a riprendere confidenza ...