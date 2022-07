Rai: il Damilano della discordia (Di martedì 5 luglio 2022) I guai della tv di Stato Lite in Rai sul programma di Damilano Libero Quotidiano, di Francesco Storace, pag. 2 Alla Rai sono tutti contenti, se magna. Almeno per quelli che ci riescono. Perché in azienda non sanno come buttare i soldi e l’ultima trovata della premiata ditta Fuortes l’ha denunciata l’Ugl. Il sindacato, molto attivo nello scoprire le magagne del servizio radiotelevisivo pubblico, ha scoperto nuove gioie per Marco Damilano. Non solo il bel contratto che l’amministratore delegato ha garantito all’ex direttore dell’Espresso e che fa morire di rabbia tanti giornalisti interni, circa 2100, nessuno dei quali così “bravo”. Ma le cosiddette direzioni competenti hanno dovuto pensare anche all’ospitalità. E così la striscia quotidiana ideata in modo da concorrere col Tg2 – altra incredibile scelta editoriale – ... Leggi su tvzoom (Di martedì 5 luglio 2022) I guaitv di Stato Lite in Rai sul programma diLibero Quotidiano, di Francesco Storace, pag. 2 Alla Rai sono tutti contenti, se magna. Almeno per quelli che ci riescono. Perché in azienda non sanno come buttare i soldi e l’ultima trovatapremiata ditta Fuortes l’ha denunciata l’Ugl. Il sindacato, molto attivo nello scoprire le magagne del servizio radiotelevisivo pubblico, ha scoperto nuove gioie per Marco. Non solo il bel contratto che l’amministratore delegato ha garantito all’ex direttore dell’Espresso e che fa morire di rabbia tanti giornalisti interni, circa 2100, nessuno dei quali così “bravo”. Ma le cosiddette direzioni competenti hanno dovuto pensare anche all’ospitalità. E così la striscia quotidiana ideata in modo da concorrere col Tg2 – altra incredibile scelta editoriale – ...

DSantanche : L’ad Fuortes poteva scegliere tra i 2mila giornalisti #Rai per un programma, ma ha preferito assumere #Damilano, so… - SoniaLaVera : RT @Storace: Su #Libero in #edicola: alla #Rai nuovi #sprechi. #Fuortes inventa una sede solo per #Damilano, denuncia l'#Ugl - ftosini64 : RT @UGLConf: Su Libero Lite in Rai contro il nuovo programma di Damilano. @ftosini64 Ugl Comunicazioni: “Sperpero di denaro pubblico” http… - UGLConf : Su Libero Lite in Rai contro il nuovo programma di Damilano. @ftosini64 Ugl Comunicazioni: “Sperpero di denaro pub… - leoberthi : RT @Storace: Su #Libero in #edicola: alla #Rai nuovi #sprechi. #Fuortes inventa una sede solo per #Damilano, denuncia l'#Ugl -

Apostrofi sbagliati e sintassi creativa: la lingua fantozziana dei concorsi ... concorrino al clima di pacificazione" (Pier Ferdinando Casini, deputato; Che tempo che fa, "Rai 3",... "Lei non m'interrompi" (PiazzaPulita, "La7", 18 aprile 2016, all'indirizzo di Marco Damilano) e "... Da D'Amico a Marcuzzi, stagione Rai al femminile Partirà il 6 ottobre in prima serata su Rai 2 e andrà in onda ogni giovedì Che c'è di Nuovo condotto da Ilaria D'Amico. Poi, tutti i giorni su Rai3 il fatto del giorno filtrato da Marco Damilano con ... Agenzia ANSA Rai: il Damilano della discordia In casa Rai la striscia quotidiana dell'ex direttore de L'Espresso sta creando parecchi malumori ancora prima di iniziare. Un anno senza Raffaella Carrà. A lei e alla sua arte è dedicato un libro: "Un manuale per essere liberi, felici e rumorosi". Un tributo scritto da autori di generazioni diverse, pubblicato dalla casa editrice indipendente mi ... ... concorrino al clima di pacificazione" (Pier Ferdinando Casini, deputato; Che tempo che fa, "3",... "Lei non m'interrompi" (PiazzaPulita, "La7", 18 aprile 2016, all'indirizzo di Marco) e "...Partirà il 6 ottobre in prima serata su2 e andrà in onda ogni giovedì Che c'è di Nuovo condotto da Ilaria D'Amico. Poi, tutti i giorni su Rai3 il fatto del giorno filtrato da Marcocon ... Rai: Approfondimento, arrivano D'Amico e Damilano In casa Rai la striscia quotidiana dell'ex direttore de L'Espresso sta creando parecchi malumori ancora prima di iniziare.Carrà. A lei e alla sua arte è dedicato un libro: "Un manuale per essere liberi, felici e rumorosi". Un tributo scritto da autori di generazioni diverse, pubblicato dalla casa editrice indipendente mi ...