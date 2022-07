No! Queste auto elettriche non sono state abbandonate per colpa delle batterie (Di martedì 5 luglio 2022) Decine di automobili grigie ammassate le une alle altre in su un prato. Questo è quello che si vede nelle foto che alcuni utenti stanno condividendo su Facebook. Gli autori dei post sostengono che quelle auto abbiano la batteria esaurita e che costerebbe troppo sostituirla. Non solo: affermano che nessuna discarica le accetterebbe. Per chi ha fretta: Le auto sono state dismesse perché il servizio di car sharing delle auto elettriche nella zona di Parigi non dava proventi. Il presunto “cimitero” non è a Parigi, ma a Romorantin, nella regione della Loira. Le auto non si trovano lì per essere rottamate, ma per essere vendute. Analisi In uno dei post su Facebook si legge: «Il cimitero ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Decine dimobili grigie ammassate le une alle altre in su un prato. Questo è quello che si vede nelle foto che alcuni utenti stanno condividendo su Facebook. Gliri dei post sostengono che quelleabbiano la batteria esaurita e che costerebbe troppo sostituirla. Non solo: affermano che nessuna discarica le accetterebbe. Per chi ha fretta: Ledismesse perché il servizio di car sharingnella zona di Parigi non dava proventi. Il presunto “cimitero” non è a Parigi, ma a Romorantin, nella regione della Loira. Lenon si trovano lì per essere rottamate, ma per essere vendute. Analisi In uno dei post su Facebook si legge: «Il cimitero ...

