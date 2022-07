LIVE Sinner-Djokovic 6-5, Wimbledon 2022 in DIRETTA: l’azzurro serve per il primo set (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Servizio vincente al centro per l’azzurro. 0-15 Indeciso sul dritto in uscita da un’ottima prima Sinner, che manda la palla in corridoio. 6-5 BREAKKKK Sinner! Come gioca Jannik, che trova il break scoccando un dritto incrociato che ricorda quello del 6-6 nel tiebreak con Alcaraz. Dopo il cambio di campo l’altoatesino servirà per il set. 15-40 Due palle break Sinner! Ancora una palla corta mal giocata da Djokovic, che viene graziato dall’azzurro. Tuttavia il pallonetto del numero 3 ATP termina lungo. 15-30 Servizio al centro vincente del serbo, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Si ferma sul nastro il rovescio del tennista di Belgrado. 0-15 Bravissimo Jannik, che arriva perfettamente sul drop di ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio vincente al centro per. 0-15 Indeciso sul dritto in uscita da un’ottima prima, che manda la palla in corridoio. 6-5 BREAKKKK! Come gioca Jannik, che trova il break scoccando un dritto incrociato che ricorda quello del 6-6 nel tiebreak con Alcaraz. Dopo il cambio di campo l’altoatesino servirà per il set. 15-40 Due palle break! Ancora una palla corta mal giocata da, che viene graziato dal. Tuttavia il pallonetto del numero 3 ATP termina lungo. 15-30 Servizio al centro vincente del serbo, che dimezza lo svantaggio. 0-30 Si ferma sul nastro il rovescio del tennista di Belgrado. 0-15 Bravissimo Jannik, che arriva perfettamente sul drop di ...

