Le autostrade ‘tornano’ davvero pubbliche? Intanto aumentano le tariffe per i pedaggi (Di martedì 5 luglio 2022) Da circa un anno si è tornati a parlare del fatto che le autostrade sono tornate in mano allo Stato. I Benetton hanno infatti ceduto la loro quota azionaria a una cordata guidata da Cassa depositi e prestiti ma rischiamo comunque aumenti del 1,5% sui pedaggi nella rete gestita da autostrade per l’Italia. Perché? autostrade L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 5 luglio 2022) Da circa un anno si è tornati a parlare del fatto che lesono tornate in mano allo Stato. I Benetton hanno infatti ceduto la loro quota azionaria a una cordata guidata da Cassa depositi e prestiti ma rischiamo comunque aumenti del 1,5% suinella rete gestita daper l’Italia. Perché?L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

ScalezJunior : @PAwhistleblower @animaleuropeRMP @Giovann08847544 @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Si, è proprio come dico io ?? - MessinaMag : Dopo i risultati positivi rilasciati dalle prove di carico, i componenti delle squadre di Autostrade Siciliane torn… - MDiretta : Autostrada A20, prossima settimana interventi di ripristino per viadotti e sottovia in area Rometta Dopo i risultat… - PrimaPaginaOn : | #Autostrade | ?? Dal 1 agosto tornano i rincari del #pedaggio autostradale. Scopri di più ?? -

Genova, parchi di Nervi di nuovo completamente accessibili ... attraverso la sua pagina facebook ha annunciato che i parchi di Nervi a Genova tornano accessibili ... L'iniziativa, frutto di una collaborazione […] Attualità Autostrade, partirà il 15 marzo la ... Le autostrade italiane non sono 'tornate pubbliche'. È ancora il privato a guidare ... a giugno del 2021 e poi di nuovo a maggio e giugno di quest'anno si possono leggere tanti articoli il cui titolo è più o meno questo: 'Le autostrade tornano pubbliche'. Raccontano del passaggio del ... ... attraverso la sua pagina facebook ha annunciato che i parchi di Nervi a Genovaaccessibili ... L'iniziativa, frutto di una collaborazione […] Attualità, partirà il 15 marzo la ...... a giugno del 2021 e poi di nuovo a maggio e giugno di quest'anno si possono leggere tanti articoli il cui titolo è più o meno questo: 'Lepubbliche'. Raccontano del passaggio del ...