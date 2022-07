La Juventus piomba su un campione d’Italia e Pioli va su tutte le furie (Di martedì 5 luglio 2022) La Juve vuole tornare a vincere in grande stile e per farlo sta cercando anche giocatori del Milan, con Pioli che però non è contento. Dopo 11 anni il Milan è riuscito a tornare a vincere il campionato, un qualcosa che davvero in pochissimi avevano pronosticato all’inizio della stagione, me lo squadra ha saputo dimostrare a tutti gli effetti di poter meritare questo titolo, con Stefano Pioli che è stato il grande artefice della cavalcata rossonera e che adesso non vuole assolutamente vedere continuare la squadra essere smembrata sempre di più dei suoi migliori giocatori, anche se la Juventus ha messo gli occhi in maniera insistente su uno dei centrocampisti più importanti del Diavolo. LaPresseLa stagione 2021-22 ha regalato lo Scudetto al Milan di Stefano Pioli, una realtà che davvero sembrava impossibile da poter ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 5 luglio 2022) La Juve vuole tornare a vincere in grande stile e per farlo sta cercando anche giocatori del Milan, conche però non è contento. Dopo 11 anni il Milan è riuscito a tornare a vincere il campionato, un qualcosa che davvero in pochissimi avevano pronosticato all’inizio della stagione, me lo squadra ha saputo dimostrare a tutti gli effetti di poter meritare questo titolo, con Stefanoche è stato il grande artefice della cavalcata rossonera e che adesso non vuole assolutamente vedere continuare la squadra essere smembrata sempre di più dei suoi migliori giocatori, anche se laha messo gli occhi in maniera insistente su uno dei centrocampisti più importanti del Diavolo. LaPresseLa stagione 2021-22 ha regalato lo Scudetto al Milan di Stefano, una realtà che davvero sembrava impossibile da poter ...

