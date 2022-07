Invasione di lumache giganti nel Sud della Florida | pericolose per l' uomo e l' ambiente

Pubblicità

Si tratta di una specie di origine africana che ha costretto le autorità di Port Richey a mettere l'intera cittadina in quarantena2' DI LETTURA Il Sud della Florida rischia unadagiganti. Si tratta didi origine Africana che distruggono piante e terreni coltivati, oltre che a rappresentare una minaccia per oggetti di plastica e costruzioni in ..."Sono grosse come topi". Così le descrive chi le ha trovate nei campi. Ed in effetti, stando alle immagini diffuse sui social da Janie Durbin e dal Florida Department of ...Lumache giganti, lunghe oltre 20 centimetri, stanno invadendo il Sud della Florida negli Stati Uniti. Originarie dell’Africa, danneggiano i raccolti e sono anche pericolose per l'uomo - avvertono gli ...