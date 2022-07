Incendio a Napoli, in fiamme la collina di Posillipo (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Un Incendio è divampato a Napoli sul versante della collina di Posillipo che affaccia sul quartiere Fuorigrotta. Le fiamme stanno interessando la vegetazione in una zona non abitata, ma c’è preoccupazione per la possibilità che raggiungono la vetta della collina dove si trovano case e l’ospedale Fatebenefratelli e a valle la stazione ferroviaria di Campi Flegrei. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco che lavorano con il supporto di un canadair. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – Unè divampato asul versante delladiche affaccia sul quartiere Fuorigrotta. Lestanno interessando la vegetazione in una zona non abitata, ma c’è preoccupazione per la possibilità che raggiungono la vetta delladove si trovano case e l’ospedale Fatebenefratelli e a valle la stazione ferroviaria di Campi Flegrei. Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco che lavorano con il supporto di un canadair. L'articolo proviene da Italia Sera.

