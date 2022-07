I taxi bloccano Draghi, Roma è in ostaggio (Di martedì 5 luglio 2022) Nulla di fatto, ancora. Dovrà mettersi l'anima in pace chiunque ha sperato che il secondo incontro di ieri tra Teresa Bellanova e le 27 sigle sindacali dei taxi avesse portato ad un accordo risolutore. Il tavolo d'incontro con la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili è andato avanti a oltranza per più di tre ore, per partorire poi una fumata nera che costerà caro all'esecutivo guidato da Mario Draghi. L'unica sigla che è uscita dall'incontro con toni positivi è stata Uiltrasporti, che ha dichirato che ha valutato «positivamente l'incontro avuto ieri con la Viceministra Bellanova e per questo riteniamo incomprensibile la scelta di mantenere lo sciopero programmato nel settore taxi». Comincia oggi infatti lo sciopero generale nazionale di 48 ore proclamato dai tassisti, che in arrivo anche da Napoli, Firenze e ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Nulla di fatto, ancora. Dovrà mettersi l'anima in pace chiunque ha sperato che il secondo incontro di ieri tra Teresa Bellanova e le 27 sigle sindacali deiavesse portato ad un accordo risolutore. Il tavolo d'incontro con la viceministra delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili è andato avanti a oltranza per più di tre ore, per partorire poi una fumata nera che costerà caro all'esecutivo guidato da Mario. L'unica sigla che è uscita dall'incontro con toni positivi è stata Uiltrasporti, che ha dichirato che ha valutato «positivamente l'incontro avuto ieri con la Viceministra Bellanova e per questo riteniamo incomprensibile la scelta di mantenere lo sciopero programmato nel settore». Comincia oggi infatti lo sciopero generale nazionale di 48 ore proclamato dai tassisti, che in arrivo anche da Napoli, Firenze e ...

