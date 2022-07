“I Maneskin? Terribili | sono una copia” | l’attacco dello storico gruppo rock

(Di martedì 5 luglio 2022) Un attacco alle nuove generazioni, al mainstream e a Tik Tok. Nel calderone anche i, accusati dallaband di essere addirittura: “” Tornati in auge dopo anni di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

Corriere : Porcupine Tree: «Il rock non si è reinventato. I Maneskin? Terribili, una copia scadente del passato» - marcocaste79 : RT @ComunistaRosso: Nostrissimi. “I Maneskin sono terribili, una copia scadente di quel che erano i grandi del rock”: i Porcupine Tree all… - robertobooh : Il parere di Steven Wilson dei Porcupine Tree - cioè una band incredibile - sui Maneskin mi rinfranca di tutti i pa… - YrelamY : RT @ComunistaRosso: Nostrissimi. “I Maneskin sono terribili, una copia scadente di quel che erano i grandi del rock”: i Porcupine Tree all… - depetro : RT @Corriere: Porcupine Tree: «Il rock non si è reinventato. I Maneskin? Terribili, una copia scadente del passato» -

Pubblicato il 5 Luglio, 2022 'ISono. Certo è fantastico per l'Italia ed è sempre positivo quando una band fa conoscere ai ragazzi chitarre e batterie, vorrei solo che fossero un po' meglio. Per chi è cresciuto ..., quando il rock paga: boom del fatturatoMa ho scoperto tante nuove rock band valide negli ultimi 20 anni Certo è fantastico per l’Italia ed è sempre positivo quando una band fa conoscere ai ragazzi chitarre e batterie, vorrei solo che foss ...Il leader della band inglese ha definito Damiano e gli altri componenti del gruppo italiano "una copia scadente" di altre band già viste sulla scena rock mondiale ...