Firenze, gli ruba il cellulare e chiede il riscatto, obbligandolo a fare un bancomat (Di martedì 5 luglio 2022) Ha strappato il cellulare di mano a un turista e poi lo ha obbligato a prelevare del denaro per restituirglielo. E' successo domenica mattina alle 7, in via Verdi , a due passi da piazza Santa Croce. ...

