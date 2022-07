F1, Yuki Tsunoda si prende la colpa per il contatto con Pierre Gasly (Di martedì 5 luglio 2022) Yuki Tsunoda si è preso la colpa dopo il contatto avuto con il compagno di squadra Pierre Gasly durante il Gran Premio di Silverstone. Il giapponese ed il francese non hanno brillato nel week-end britannico, evento caratterizzato da molti episodi e colpi di scena. Tsunoda ha ricevuto una penalità di cinque secondi e due punti di penalità sulla sua patente. La ‘Village’, curva presente nel primo settore della pista, ha tradito il nipponico che è finito in testacoda insieme al teammate che successivamente sarà costretto al ritiro. L’ex protagonista della FIA F2 ha riportato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Non avevo abbastanza spazio. Pierre non ha chiuso completamente la porta, ma ero troppo veloce. Mi spiace per la squadra, è ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)si è preso ladopo ilavuto con il compagno di squadradurante il Gran Premio di Silverstone. Il giapponese ed il francese non hanno brillato nel week-end britannico, evento caratterizzato da molti episodi e colpi di scena.ha ricevuto una penalità di cinque secondi e due punti di penalità sulla sua patente. La ‘Village’, curva presente nel primo settore della pista, ha tradito il nipponico che è finito in testacoda insieme al teammate che successivamente sarà costretto al ritiro. L’ex protagonista della FIA F2 ha riportato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Non avevo abbastanza spazio.non ha chiuso completamente la porta, ma ero troppo veloce. Mi spiace per la squadra, è ...

