Draghi vola da Erdogan | focus su Ucraina | grano e migranti

AGI - Terzo vertice nella storia dei rapporti tra i governi di Italia e Turchia, primo degli ultimi dieci anni. Mario Draghi vola ad Ankara per il summit intergovernativo italo-turco. Nell'ambito del vertice il presidente del Consiglio avrà un colloquio con il presidente Recep Tayyip Erdogan, figura centrale di mediazione con la Russia negli ultimi mesi di conflitto in Ucraina. E saranno siglati alcuni accordi di cooperazione intergovernativa. L'incontro si inserisce nell'alveo di un complessivo rilancio della cooperazione bilaterale tra i due Paesi, già molto intensa su diversi fronti. A seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, in particolare, sono continui i contatti tra i ministeri degli Esteri dei due Paesi. Il vertice rappresenta, quindi, un'importante occasione per coordinare gli sforzi ...

