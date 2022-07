Crollo sulla Marmolada | 7 morti e 5 dispersi C' è il rischio di altri collassi | l’intero massiccio chiuso agli escursionisti che continuano a salire

(Di martedì 5 luglio 2022) Rintracciati due, non erano in vetta. Riprendono le ricerche con elicotteri e droni: identificato uno dei sopravvissuti in ospedale «senza nome»

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - Agenzia_Ansa : I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo sulla Marmolada. Intanto a Canaze… - simolische : @paolabottelli Sulla palla del 5-1 ho temuto il crollo ma lui è Sinner - speranza_viva : RT @qnazionale: Elisa Dalvit, 40 anni, trentina e amante della montagna, si è salvata perché domenica sulla #Marmolada si trovava più in a… -

... come nei giorni scorsi, diversi testimoni proprio per cercare di capire quante persone si trovassero sul ghiacciaio al momento deldel seracco. Fino a qualche ora fa si parlava ancora di 13 ...Walter Cainelli , presidente del soccorso alpino Trentino, è stato uno dei primi ad arrivare domenicaMarmolada: "Sarà difficile recuperare le vittime " ha detto - perché farlo mette in ...Gli scienziati hanno pochi dubbi sul fatto che il crollo della Marmolada sia avvenuto anche a causa dell’aumento delle temperature, ma quando parliamo di valanghe in generale, il rapporto con il cambi ...MARMOLADA – Sono scesi a 8 i dispersi dopo il crollo del seracco sommitale in Marmolada. Lo apprende l’ANSA da fonti investigative. Ieri il numero era 13: tra i cinque individuati anche il ragazzo tre ...