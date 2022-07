Charlene e Alberto di Monaco, undici anni di matrimonio e pochi sorrisi (Di martedì 5 luglio 2022) La principessa Charlene e Alberto di Monaco festeggiano 11 anni di matrimonio. Nel luglio 2011 le foto del loro sì da favola facevano il giro del mondo e promettevano un amore romantico. Poi, come spesso succede a reali e comuni mortali, non è andata esattamente così. E l’ex nuotatrice sudafricana, che oggi ha 44 anni e ultimamente è passata attraverso durissime prove – le operazioni e “l’esilio” in Sudafrica, il ricovero nella clinica in Svizzera, perfino il Covid -, è diventata per tutti la nuova principessa triste. L’ultima immagine diffusa da Palazzo Grimaldi per celebrare l’undicesimo anniversario di nozze non fa che confermare: i sorrisi della coppia principesca appaiono tirati. Leggi su amica (Di martedì 5 luglio 2022) La principessadifesteggiano 11di. Nel luglio 2011 le foto del loro sì da favola facevano il giro del mondo e promettevano un amore romantico. Poi, come spesso succede a reali e comuni mortali, non è andata esattamente così. E l’ex nuotatrice sudafricana, che oggi ha 44e ultimamente è passata attraverso durissime prove – le operazioni e “l’esilio” in Sudafrica, il ricovero nella clinica in Svizzera, perfino il Covid -, è diventata per tutti la nuova principessa triste. L’ultima immagine diffusa da Palazzo Grimaldi per celebrare l’undicesimoversario di nozze non fa che confermare: idella coppia principesca appaiono tirati.

