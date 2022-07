(Di martedì 5 luglio 2022)è tornata a parlare di, durante un podcast recente, e ha rivelato che, inizialmente,non aveva nessuna intenzione di lavorare con lei.ha interpretato il ruolo di Bridget von Hammersmark indi, il personaggio che aiuta il tenente Aldo Raine di Brad Pitt a sconfiggere i nazisti. L'attrice tedesca ha recentemente rivelato che il regista, inizialmente, lae non la voleva nel suo celeberrimo film. In un podcast chiamato Reign with Josh Smith, laha rivelato chenon voleva neanche ...

Diane Kruger ha interpretato il ruolo di Bridget von Hammersmark ingloria di Quentin Tarantino , il personaggio che aiuta il tenente Aldo Raine di Brad Pitt a sconfiggere i nazisti. L'attrice tedesca ha recentemente rivelato che il regista, ...Figlia del cantautore israeliano Tzvika Pick, la 38enne Daniella ha conosciuto Tarantino nel 2009, mentre lui era in Israele per la promozione del film "Gloria". Nel 2017 la coppia ha ... Bastardi senza gloria, Diane Kruger: "Quentin Tarantino mi odiava e non credeva in me" Diane Kruger è tornata a parlare di Bastardi senza gloria, durante un podcast recente, e ha rivelato che, inizialmente, Quentin Tarantino non aveva nessuna intenzione di lavorare con lei. Diane Kruger ...C’è una nuova arrivata nella famiglia Tarantino. Il regista e sua moglie, la modella e cantante israeliana Daniella Pick, hanno dato il benvenuto alla loro secondogenita, arrivata a distanza di due an ...