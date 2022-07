Uomo dato alle fiamme | fermato un conoscente

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – E’ accusato di tentato omicidio volontario Pasquale Pezzella, il 39enne ritenuto dalla Polizia il presunto responsabile del ferimento di un coetaneo, Nicola Liguori, che è stato cosparso di liquido infiammabile ementre, seduto su una panchina di Frattamaggiore (Napoli), stava videochiamando la fidanzata; la donna ha assistito in diretta a quanto stava accadendo. Liguori versa in gravissime condizioni: ha ustioni sul 45% del corpo ed è ricoverato, in pericolo di vita, nell’ospedale di Bari, dopo essere passato dal Centro Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli. Attualmente è intubato e sotto sedazione profonda a causa delle lesioni riportate su gambe e braccia, sulla regione lombare, sui glutei, schiena, dorso e sul fianco. Tutto è accaduto lo scorso 30 giugno: Liguori, però, prima ...

