(Di lunedì 4 luglio 2022) La risposta al nuovo scenario pandemico è condensata in un piano articolato in tre fasi (A, B e C) a complessità crescente che dovrà accompagnare la curva epidemiologica, ma con...

Così Enrico Coscioni , presidente di Agenas e consigliere per i temi sanitari del governatore dellaVincenzo De Luca. La curva dei casi è impressionante, come si fronteggiano migliaia di ...Fra le regioni, a registrare il maggiore incremento giornaliero dei casi è la, con 10.078, ... decisamente anomala per il periodo estivo, è la sottovarianteBA.5 : è "uno dei virus più ... Omicron in Campania, intervista a Enrico Coscioni: «Variante più contagiosa, bisogna blindare i fragili» La risposta al nuovo scenario pandemico è condensata in un piano articolato in tre fasi (A, B e C) a complessità crescente che dovrà accompagnare la curva epidemiologica, ma ...A trainare la nuova ondata, anomala per il periodo estivo, è la sottovariante Omicron BA.5: uno dei virus più contagiosi mai visti ...