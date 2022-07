Lazio, tutto fatto per Romagnoli: si attendono le firme (Di lunedì 4 luglio 2022) Il futuro di Romagnoli sarà alla Lazio: si chiude la telenovela sul difensore del Milan che ha accettato la proposta di Lotito Si chiude la telenovela su Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan ha accettato la proposta di Lotito e presto firmerà il contratto. Decisivo anche il pressing di Sarri sul centrale rossonero. Pronto un quinquennale a 2.8 milioni più bonus a stagione. Manca soltanto la firma poi Romagnoli potrà giocare per la sua squadra del cuore, la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il futuro disarà alla: si chiude la telenovela sul difensore del Milan che ha accettato la proposta di Lotito Si chiude la telenovela su Alessio. Il difensore del Milan ha accettato la proposta di Lotito e prestorà il contratto. Decisivo anche il pressing di Sarri sul centrale rossonero. Pronto un quinquennale a 2.8 milioni più bonus a stagione. Manca soltanto la firma poipotrà giocare per la sua squadra del cuore, la. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

