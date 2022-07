Grande Fratello Vip, Rita Della Chiesa nel cast: svelati altri tre concorrenti (Di lunedì 4 luglio 2022) Il cast Della settima edizione del Grande Fratello Vip sta prendendo forma e come scritto da Giuseppe Candela su Dagospia il personaggio di punta di quest’anno sarebbe Rita Dalla Chiesa. La conduttrice, che in passato aveva rifiutato di partecipare a L’Isola dei Famosi a causa dei suoi animali domestici, sarebbe ad un passo dalla firma. Storico volto di Forum, Rita Dalla Chiesa sarà senza dubbio il personaggio più famoso del cast. A lei dovrebbero aggiungersi altri tre uomini: il nuotatore Leonardo Tumiotto (in passato già naufrago di Simona Ventura), l’attore di film per adulti Max Felicitas e lo speaker radiofonico di RTL Charlie Gnocchi, Fratello del più famoso Gene Gnocchi. Le puntate sarebbero in ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilsettima edizione delVip sta prendendo forma e come scritto da Giuseppe Candela su Dagospia il personaggio di punta di quest’anno sarebbeDalla. La conduttrice, che in passato aveva rifiutato di partecipare a L’Isola dei Famosi a causa dei suoi animali domestici, sarebbe ad un passo dalla firma. Storico volto di Forum,Dallasarà senza dubbio il personaggio più famoso del. A lei dovrebbero aggiungersitre uomini: il nuotatore Leonardo Tumiotto (in passato già naufrago di Simona Ventura), l’attore di film per adulti Max Felicitas e lo speaker radiofonico di RTL Charlie Gnocchi,del più famoso Gene Gnocchi. Le puntate sarebbero in ...

