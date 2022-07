Estradizione dei dieci terroristi rossi | la procura generale di Parigi ricorre in Cassazione contro il no della Corte d’Appello

Pubblicità

MCampomenosi : Il regime di #Erdogan chiede l'arresto e l'estradizione im #Turchia del difensore dei diritti umani e delle minoran… - TrecentoScudi : RT @petunianelsole: La procura generale di Parigi ricorre in Cassazione contro il rifiuto all'estradizione dei 10 ex terroristi rossi itali… - felicedavanzo : Circola già la lista dei malcapitati curdi per i quali Erdogan chiede l’estradizione, o meglio la deportazione coll… - guidopoli3 : RT @jacopo_iacoboni: Podolyak, consigliere di Zelensky, ha ripetuto ancora una volta le condizioni minime per una 'trattativa': cessate il… - Ale79Friul : RT @ultimenotizie: 'Cessate il fuoco.Ritiro delle Z-truppe.Ritorno dei cittadini deportati.Estradizione dei criminali di guerra.Meccanismo… -

...le richieste dell'Italia si riapre la partita per i 10 reduci degli anni di piombo rifugiati in Francia La procura generale di Parigi ricorre in Cassazione contro il rifiuto all'10 ...All'esitodiversi processi dell'estradando, il Procuratore Generale della Repubblica presso la ... Espletate tutte le formalità finalizzate all', l'Autorità teutonica, ha autorizzato il ...Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Il Procuratore generale ha impugnato davanti alla Cassazione il no all'estradizione dei 10 ex terroristi italiani deciso dalla Corte di Appello di Parigi lo scorso ...Il 29 giugno, la Corte d’Appello francese ha negato la richiesta di rimandare in Italia 10 ex brigatisti, tra cui il bergamasco condannato all’ergastolo per l’omicidio del carabiniere Giuseppe Gurrier ...