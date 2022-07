E c'è ancora chi non ci crede - Editoriale - quotidiano.net (Di lunedì 4 luglio 2022) L'Editoriale di Agnese Pini Perfino in queste ore in cui contiamo i morti sulla Marmolada , dove ieri il termometro segnava dieci gradi (a 3.500 metri d'altezza), c'è qualcuno che nega il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) L'di Agnese Pini Perfino in queste ore in cui contiamo i morti sulla Marmolada , dove ieri il termometro segnava dieci gradi (a 3.500 metri d'altezza), c'è qualcuno che nega il ...

Pubblicità

CarloVerdelli : #Marmolada L’inizio della nostra fine ha un’altra data ancora: 3 luglio 2022, distacco di un blocco di ghiaccio per… - DSantanche : A #Milano ennesimo grave episodio di violenza: rissa e sparatoria tra senegalesi e nord africani. E c'è chi ancora… - AlexBazzaro : “Troglodita il pos è il futuro, ancora col denaro contante stai?” Ditelo a chi protestava in Canada. - MorkMindy6 : RT @Fankelly25cp: Buona domenica a tutti i Fan,??a chi ancora non lo è ?? e a te, Ns. bella @kelly25cp??Vi invito a Seguirla sulla sua pagina… - Paola18439710 : No no non ritardati ha un preciso scopo tutto ciò che stanno facendo questi delinquenti e purtroppo c'è ancora chi… -