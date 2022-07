Covid, De Luca: “Picco di contagi a fine mese, ci organizziamo per evitare ecatombe” (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su chi ha il Covid in Campania “siamo davanti a cifre sottodimensionate, perché migliaia di persone aisintomatiche o che hanno anche sintomi vanno in giro. Avremo un Picco di contagi a fine luglio ma stiamo lavorando per avere una organizzazione delle nostre Asl per settembre e ottobre”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso dell’iniziativa con gli psicologi della Regione. “Su questa organizzazione – ha detto – saremo tedeschi, sapendo che con 10.000 dipendenti in meno sulla sanità rispetto al numero di popolazione rischiamo una ecatombe. Sappiamo di dover avere più certezze delle altre Regioni per tutelarci”. De Luca sull’espansione dei contagi ha sottolineato che “in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Su chi ha ilin Campania “siamo davanti a cifre sottodimensionate, perché migliaia di persone aisintomatiche o che hanno anche sintomi vanno in giro. Avremo undiluglio ma stiamo lavorando per avere una organizzazione delle nostre Asl per settembre e ottobre”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Denel corso dell’iniziativa con gli psicologi della Regione. “Su questa organizzazione – ha detto – saremo tedeschi, sapendo che con 10.000 dipendenti in meno sulla sanità rispetto al numero di popolazione rischiamo una. Sappiamo di dover avere più certezze delle altre Regioni per tutelarci”. Desull’espansione deiha sottolineato che “in ...

