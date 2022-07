Calciomercato Salernitana, Ederson verso Bergamo: è fatta (Di lunedì 4 luglio 2022) Negli ultimi giorni il Calciomercato in uscita della Salernitana ha subito dei rallentamenti. In particolare la trattiva con l’Atalanta per la cessione di Ederson era in stand-by. Nelle ultime ore, però, l’affare si è sbloccato ed è ormai cosa fatta. Il brasiliano dovrebbe arrivare a Bergamo già nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche. Ederson arriva all’Atalanta a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 13-14 milioni di euro ai quali si aggiunge il cartellino di Lovato (che arriva a titolo definitivo) valutato 11 milioni di euro. L’identikit di Lovato Matteo Lovato è un difensore centrale classe 2000 che la scorsa stagione ha militato nel Cagliari pur essendo di proprietà dell’Atalanta. Già nel giro della Nazionale Under21, Lovato ha ... Leggi su zon (Di lunedì 4 luglio 2022) Negli ultimi giorni ilin uscita dellaha subito dei rallentamenti. In particolare la trattiva con l’Atalanta per la cessione diera in stand-by. Nelle ultime ore, però, l’affare si è sbloccato ed è ormai cosa. Il brasiliano dovrebbe arrivare agià nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche.arriva all’Atalanta a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 13-14 milioni di euro ai quali si aggiunge il cartellino di Lovato (che arriva a titolo definitivo) valutato 11 milioni di euro. L’identikit di Lovato Matteo Lovato è un difensore centrale classe 2000 che la scorsa stagione ha militato nel Cagliari pur essendo di proprietà dell’Atalanta. Già nel giro della Nazionale Under21, Lovato ha ...

