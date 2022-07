Bologna | piace Zurkowski della Fiorentina | concorrenza all’Empoli

Pubblicità

sscalcionapoli1 : CdS – Piace Svanberg: la distanza tra domanda del Bologna e offerta del Napoli - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: CdS - Piace Svanberg: la distanza tra domanda del Bologna e offerta del Napoli - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Repubblica - Svanberg-Napoli, azzurri pronti ad accelerare! Piace a Spalletti per un motivo: la cifra chiesta dal B… - SiamoPartenopei : Piace Svanberg: la distanza tra domanda del Bologna e offerta del Napoli -

Il Napoli vuole cautelarsi in mezzo al campo e punta Svanberg del: De Laurentiis tratta sul prezzo Il Napoli vuole cautelarsi in mezzo al campo e punta Svanberg del: De Laurentiis tratta sul prezzo. Ilchiedere 13 milioni, mentre per gli azzurri il massimo della spesa è di 7 anche perché il ...Il giocatore dele Giuntoli è pronto a trattare il prezzo di Mattias Svanberg : 'Cristiano Giuntoli si è (ri)messo a fare un giro di perlustrazione. Ci sono un paio di centrocampisti - ...L'edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulle sue possibili operazioni di mercato ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Svanberg nel mirino: Giuntoli pronto a contrattare con il Bologna. Il Napoli è pronto a rivoluzionare il centrocampo, con Fabian ...