Arriva Vespa Primavera in versione Pic Nic

PONTEDERA (ITALPRESS) – Vespa Primavera si presenta nella nuova esclusiva versione Pic Nic, nata proprio per fuggire dallo stress quotidiano e assaporare momenti di gioia e convivialità all'aria aperta. E' dotata di un equipaggiamento dedicato pensato per vivere al meglio i momenti all'aria aperta, nella più classica delle gite fuori porta o nei sempre più numerosi angoli verdi delle città. Vespa Pic Nic è infatti accompagnata da un elegante cestino da pic nic realizzato in legno intrecciato di rattan, contenente una comoda borsa termica rimovibile, e dall'immancabile telo. Realizzato in uno speciale tessuto jacquard che riprende il motivo del cestino intrecciato, il telo è resistente all'acqua e rappresenta perciò l'accessorio ideale per qualsiasi attività outdoor. Sia il cestino sia il telo, impreziositi dal logo ...

