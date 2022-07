Altro che nipote fidato e premuroso: ecco come Harry ingannò la Regina (Di lunedì 4 luglio 2022) Svelato l’inganno con cui Harry strappò alla Regina il “permesso” di chiamare Lilibet con il suo nome: fu molto scorretto! Quando circolò la notizia che Harry e Meghan decisero di chiamare la loro secondogenita con il nome di Lilibet Diana in tutto il mondo si generò un’ondata di stupore. In realtà è abbastanza usuale che le nipoti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 4 luglio 2022) Svelato l’inganno con cuistrappò allail “permesso” di chiamare Lilibet con il suo nome: fu molto scorretto! Quando circolò la notizia chee Meghan decisero di chiamare la loro secondogenita con il nome di Lilibet Diana in tutto il mondo si generò un’ondata di stupore. In realtà è abbastanza usuale che le nipoti L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

SimoPillon : ?? Google cancellerà la cronologia per chi va ad abortire. Quindi ammette che per ogni altro passo che facciamo, il… - matteosalvinimi : Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile e ddl Zan, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega.… - LucaBizzarri : Ogni volta che sento parlare del “corsivo” mi viene in mente quella volta in Via del Campo quando due tossici si st… - Fort71488686 : Siccità. Possibile che siamo così scemi da lavare la macchina tutti i giorni? Non abbiamo altro da fare? - AlBosaz : @AlexBazzaro Occorre agire subito, altrimenti a fine luglio siamo spacciati: Smart working, che fa bene anche per r… -