Adele costretta a interrompere il concerto di Londra quattro volte: cosa è successo (Di lunedì 4 luglio 2022) Adele torna a esibirsi in pubblico, ma qualcosa nel primo tour post pandemia va storto. La cantante, che mancava da tempo ai concerti live si è esibita questo weekend nel Regno Unito, ma a un certo ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 luglio 2022)torna a esibirsi in pubblico, ma qualnel primo tour post pandemia va storto. La cantante, che mancava da tempo ai concerti live si è esibita questo weekend nel Regno Unito, ma a un certo ...

Pubblicità

infoitcultura : Adele costretta a interrompere il concerto di Londra quattro volte: cosa è successo - leggoit : Adele costretta a interrompere il concerto di Londra quattro volte: cosa è successo - PLuis_96ML : RT @SPYit_official: #Adele è ritornata a cantare dal vivo: ecco l’intero show ad #HydePark. La cantante non si esibiva per i fan dal 2017,… - SPYit_official : #Adele è ritornata a cantare dal vivo: ecco l’intero show ad #HydePark. La cantante non si esibiva per i fan dal 20… -