Valencia, dimissioni immediate Gattuso: l'allenatore smentisce tutto (Di domenica 3 luglio 2022) Negli ultimi giorni si sono fatte largo voci di possibili dimissioni immediate di Gattuso al Valencia: l'allenatore ha però smentito tutto Arrivo al Valencia con grandi obiettivi, negli ultimi giorni sono trapelati voci sulle possibili dimissioni immediate di Gennaro Gattuso per differenze di vedute di mercato con il club. Come riportato da Superdeporte, però, che ha intercettato l'allenatore atterrato quest'oggi in città, il tecnico si è detto entusiasta della sua avventura smentendo le voci di un addio lampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

