Trent'anni fa nel primo Jurassic Park doveva "chiedere il permesso" per interpretare una donna forte. Ora è la candidata ideale per quei ruoli (Di domenica 3 luglio 2022) Un attore che si senta dire da un regista: «Sei famiglia», può tirare un sospiro di sollievo. Quell’autore non solo lo richiamerà per lavorare insieme, ma per il loro sodalizio ci si servirà sovente di espressioni riguardose, come musa e maestro e/o pigmalione. Laura Dern appartiene a più di una famiglia. E non c’è da stupirsi. Laura Dern: le immagini della carriera, degli amori, della famiglia guarda le foto Intanto perché è di ottimo carattere e solo un pazzo non vorrebbe passare mesi su un set in sua compagnia. E poi perché la famiglia è un’idea che le calza come un guanto fin da quando, nel 1974, a ... Leggi su iodonna (Di domenica 3 luglio 2022) Un attore che si senta dire da un regista: «Sei famiglia», può tirare un sospiro di sollievo. Quell’autore non solo lo richiamerà per lavorare insieme, ma per il loro sodalizio ci si servirà sovente di espressioni riguardose, come musa e maestro e/o pigmalione. Laura Dern appartiene a più di una famiglia. E non c’è da stupirsi. Laura Dern: le immagini della carriera, degli amori, della famiglia guarda le foto Intanto perché è di ottimo carattere e solo un pazzo non vorrebbe passare mesi su un set in sua compagnia. E poi perché la famiglia è un’idea che le calza come un guanto fin da quando, nel 1974, a ...

ItaliaViva : 'Serve un Patto per l'Italia per i prossimi dodici mesi e Draghi deve fare come Ciampi trent'anni fa. Tutti insieme… - elio_vito : Proposte su IusScholae e coltivazione domestica cannabis, che ho entrambe sottoscritte, in discussione oggi alla Ca… - elio_vito : Per Salvini fare leggi attese da trent'anni, dare diritti, è una forzatura, per lui c'è sempre qualcos'altro di più… - Nick__be : metto in dubbio che possa accadere, ma spesso siamo noi a non fare abbastanza: non interagiamo, non vogliamo conosc… - sobrightstimes : il modo in cui se qualcuno mi fa un complimento penso mi stiano prendendo per il culo, ma appena mi criticano per q… -