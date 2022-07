Si infiamma l'Uzbekistan, proteste e morti (Di domenica 3 luglio 2022) S'infiamma l'Uzbekistan dove si registrano "vittime, civili e militari", durante un'ondata di manifestazioni di proteste nell'ovest del Paese, nella regione autonoma del Karakalpakstan, dove si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) S'l'dove si registrano "vittime, civili e militari", durante un'ondata di manifestazioni dinell'ovest del Paese, nella regione autonoma del Karakalpakstan, dove si sono ...

