Gazzetta_NBA : Scambio Westbrook-Irving, ora si può: Nets e Lakers trattano sulle contropartite #Nba - admarsh_ : RT @AroundTheGameIT: ?? LAKERS-NETS, trattativa a buon punto! I dettagli del possibile, clamoroso scambio intorno a Kyrie Irving e Russell… - Fra_Bregantin : RT @StorieASpicchi: Iniziano i fuochi d’artificio: secondo @ChrisBHaynes Lakers e Nets stanno discutendo di uno scambio che coinvolgerà Kyr… - AroundTheGameIT : RT @AroundTheGameIT: ?? LAKERS-NETS, trattativa a buon punto! I dettagli del possibile, clamoroso scambio intorno a Kyrie Irving e Russell… - sportli26181512 : Mercato NBA, Lakers e Nets lavorano allo scambio Irving-Westbrook: I Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets sono impe… -

Lakers e Nets sono al lavoro per perfezionare il clamoroso- Irving. Ancora nulla di fatto, manca l'accordo sulle contropartite da inserire nella trattativa. Los Angeles vorrebbe accaparrarsi Seth Curry, Brooklyn preferirebbe lasciar partire ...I Nets, in ogni caso, non hanno fretta di concludere l'accordo e continueranno a discutere coi Lakers dello- Irving , attendendo anche l'offerta più alta per accontentare la ...LeBron James e Kyrie Irving verranno accontentati Dopo aver passato un mese a scegliere un coach che sapesse come digerire la pillola avvelenata Russell Westbrook, i Lakers sono in ...I Los Angeles Lakers e i Brooklyn Nets sono impegnati nelle trattative per concludere uno scambio che porterebbe Russell Westbrook a New York e Kyrie Irving in California. C’è ottimismo per raggiunger ...