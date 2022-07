Sainz vince a Silverstone su Perez | Hamilton e Leclerc

(Di domenica 3 luglio 2022)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Carlosha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. Il pilota della Ferrari, dopo la pole position del sabato, si prende il primo successo in carriera davanti alla Red Bull di Sergio. Podio completato dalla Mercedes di Lewis, a precedere la ‘Rossà di Charles, quarto. Un problema di foratura ha condizionato Max Verstappen (Red Bull), in settima posizione dietro Alonso e Norris. In curva 1, all’inizio della gara, si è verificato un incidente pauroso che ha coinvolto il cinese dell’Alfa Romeo Guanyu Zhou, la Williams di Alexander Albon e la Mercedes di George Russell: tutti e tre non hanno riportato gravi danni fisici. Ritiri anche per Vallteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine) e Pierre Gasly (AlphaTauri).– foto ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : In uno dei gran premi più belli degli ultimi anni, tra incidenti, safety car, errori e sorpassi incredibili, la Fer… - fanpage : Carlos #Sainz vince il suo primo GP e lo fa a #SilverstoneGP dopo una gara folle! - sportface2016 : +++LA PRIMA VOLTA DI CARLOS #SAINZ: LO SPAGNOLO VINCE UN INCREDIBILE #SILVERSTONEGP, SECONDO #PEREZ E TERZO… - therealgrobi : RT @DocMarciano: Verstappen è un fenomeno e vince perché Perez è un n.2 intelligente, che lo aiuta a vincere. Leclerc è un genio, uno dei p… - giuseppeJ1306 : Allora la facciamo semplice Sono felice per Sainz quando la Ferrari vince è sempre una gioia, e sono contento per… -

Primo successo per il pilota spagnolo Carlostrionfa a Silverstone con la Ferrari,il Gp di Gran Bretagna 2022 e conquista il primo successo della carriera nel Mondiale di Formula 1 . Il pilota spagnolo, partito dalla pole position, ...In fondo, da qualche tempo essere ferraristi sembra essere diventata una sorta di condanna: non si è contenti neppure quando si. Già, perché il successo di Carlosa Silverstone , il primo ...Sainz spezza l’incantesimo della vittoria conquistando il GP Gran Bretagna 2022 su Sergio Pérez in rimonta e un grande Lewis Hamilton Non è propriamente facile raccontare una gara come il GP Gran ...Sainz prova a scappare via con 2" su Leclerc che fa da tappo ai vari Perez, Hamilton, Alonso e Norris. 8° Verstappen. Battaglia durissima: Sainz vola e ...