Basket: Serie A2. Cantù ingaggia play Rogic con un contratto biennale (Di domenica 3 luglio 2022) Arriva alla corte di coach Sacchetti il nazionale croato, ex Szolnoki e Torun ROMA - L'Acqua S. Bernardo Cantù di coach Sacchetti ha ingaggiato, con un accordo biennale, il croato Roko Rogic. 30 anni ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 3 luglio 2022) Arriva alla corte di coach Sacchetti il nazionale croato, ex Szolnoki e Torun ROMA - L'Acqua S. Bernardodi coach Sacchetti hato, con un accordo, il croato Roko. 30 anni ...

