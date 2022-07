Atalanta, Gasperini: 'Sarà stagione di rivincita. Pronto ad andare via ma poi ' (Di domenica 3 luglio 2022) Lo ha detto lo stesso mister nerazzurro a La Gazzetta dello Sport sottolineando molti aspetti della ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 luglio 2022) Lo ha detto lo stesso mister nerazzurro a La Gazzetta dello Sport sottolineando molti aspetti della ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini: 'Boga acquistato come un campione ma è solo un giocatore individuale' - Gazzetta_it : Gasperini: 'Sarà una #Atalanta giovane e forte. Sono rimasto per la gente' - capuanogio : #Gasperini demolisce gli ultimi due anni di gestione #Percassi #Sartori all’#Atalanta. Però resta - sscalcionapoli1 : Gasperini demolisce l’Atalanta: “Resto per i tifosi, club fermo anche dopo cessioni e Champions” - serieAnews_com : #Atalanta, sbloccato con la #Salernitana l'affare #Ederson #Calciomercato -