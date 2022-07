Wimbledon 2022, Jannik Sinner: “Con Alcaraz sarà una partita molto dura, sono contento di affrontarlo. E’ forte anche sull’erba” (Di sabato 2 luglio 2022) Jannik Sinner è diventato il più giovane italiano a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon con il successo su John Isner. Battuto con più facilità di numerose previsioni l’americano, è ora tempo di pensare allo scontro che tanti attendevano, quello con Carlos Alcaraz: allo spagnolo e all’altoatesino è predetta una rivalità piuttosto lunga e duratura. L’attuale numero 2 d’Italia ha parlato così a Sky Sport: “Sicuramente sarà una partita molto molto difficile, me l’aspetto molto dura. Lui sta giocando molto bene e ha dimostrato di farlo anche su erba, può giocar bene ovunque. sono contento di incontrarlo, spero di fare una buona ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022)è diventato il più giovane italiano a raggiungere gli ottavi di finale acon il successo su John Isner. Battuto con più facilità di numerose previsioni l’americano, è ora tempo di pensare allo scontro che tanti attendevano, quello con Carlos: allo spagnolo e all’altoatesino è predetta una rivalità piuttosto lunga etura. L’attuale numero 2 d’Italia ha parlato così a Sky Sport: “Sicuramenteunadifficile, me l’aspetto. Lui sta giocandobene e ha dimostrato di farlosu erba, può giocar bene ovunque.di incontrarlo, spero di fare una buona ...

