Violenta aggressione in carcere: detenuto psichiatrico picchia 2 agenti con le proprie mani (Di sabato 2 luglio 2022) Regina Coeli. Ieri l’ennesima, Violenta aggressione si è consumata nel carcere romano, diventato purtroppo teatro di simili avvenimenti. Qui un detenuto italiano senza apparente motivo, ha aggredito alle spalle due poliziotti che sono dovuti poi ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Leggi anche: Regina Coeli, detenuti si ribellano e picchiano gli agenti: 5 i feriti Violenta aggressione al Regina Coeli: cosa è successo Come anticipato, la Violenta aggressione è avvenuta ieri all’interno del carcere romano Regina Coeli. Qui un detenuto italiano, fine pena 2044, in carcere per il reato di omicidio e non nuovo a simili atti, ha aggredito alle spalle due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 luglio 2022) Regina Coeli. Ieri l’ennesima,si è consumata nelromano, diventato purtroppo teatro di simili avvenimenti. Qui unitaliano senza apparente motivo, ha aggredito alle spalle due poliziotti che sono dovuti poi ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Leggi anche: Regina Coeli, detenuti si ribellano eno gli: 5 i feritial Regina Coeli: cosa è successo Come anticipato, laè avvenuta ieri all’interno delromano Regina Coeli. Qui unitaliano, fine pena 2044, inper il reato di omicidio e non nuovo a simili atti, ha aggredito alle spalle due ...

