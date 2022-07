Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter ??? - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter Ufficiale l'arrivo di Mkhitaryan - sportli26181512 : #Mkhitaryan ufficiale all'Inter: “Ricordando #Djorkaeff”: La società nerazzurra ha dato il benvenuto all'ex Roma, c… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Inter Ufficiale l'arrivo di Mkhitaryan - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Inter, Mkhitaryan è un nuovo calciatore nerazzurro. Il Milan riscatta Florenzi dalla Roma… -

Henrikh Mkhytarian è ufficialmente un nuovo giocatore dell' Inter e sul sitonerazzurro è comparso il benvenuto al primo giocatore armeno nella storia della società. L'ex Roma è un mix di lingue parlate e di Paesi in cui ha vissuto. E' nato in Armenia, ma è vissuto ...Si legge così in un comunicato dei nerazzurri: 'C'è un mondo, dentro a Henrikh. Ci sono tante lingue parlate, ci sono paesi visitati, squadre di club, compagni di squadra di nazionalità ...La società nerazzurra ha dato il benvenuto all'ex Roma, classe 1989, nato in Armenia e poi cresciuto tra Francia e Brasile ...È stato ufficializzato l’ingaggio di Henrikh Mkhitaryan da parte dell’Inter Henrikh Mkhitaryan è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Ad annunciarlo è il club nerazzurro, tramite un comunicato ...